Selçuk Özdağ, Bakan Uraloğlu'na Sordu: PTT'nin 2020-2025 Arasında Zarar ya da Kar Rakamları Nedir?

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, "PTT AŞ'nin 2020-2025 yılları arasında her yıl ayrı ayrı olmak üzere açıkladığı zarar ya da kar rakamları nedir? Bu zararların temel nedenleri nelerdir?" ifadesini kullandı.

Özdağ, PTT'de yaşanan "mali ve idari çöküş" iddialarını Meclis'e taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Özdağ, önergesinde, "Basına da yansıyan iddia ve haberlere göre, Türkiye'nin 185 yıllık köklü kamu kurumu olan PTT AŞ son yıllarda ağır mali ve idari çöküş süreci yaşamaktadır. Kamuoyuna yansıyan verilere göre PTT, son 6 yılda toplam 8 milyar 605 milyon lira zarar etmiş, yalnızca 2024 zararı 3 milyar 613 milyon lira olarak kayda geçmiştir" dedi.

Özdağ'ın önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu dönemde PTT Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretlerde fahiş artışlar yaşandığı görülmektedir. 2023 yılında 6 yönetim kurulu üyesine toplam 9 milyon 268 bin lira ödeme yapılmışken, 2024 yılında üye sayısı 4'e düşmesine rağmen bu tutar 20 milyon 26 bin liraya yükselmiştir. Böylece kişi başına düşen yıllık ücret 5 milyon lirayı aşmıştır. Bu artış oranı yaklaşık yüzde 116 olup, aynı dönemde

vatandaşın alım gücünü eriten enflasyonun ve TÜİK verilerinin dahi üzerindedir. PTT'nin tarihinin en büyük zararlarını yazdığı bir dönemde, yöneticilerin bu zarar tablosuna rağmen yüksek oranlı ücret artışlarıyla ödüllendirilmesi, kamu vicdanını derinden yaralamakta, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve hesap verebilir şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair ciddi soru işaretleri doğurmaktadır."

"Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine yüzde 116 artış hangi performans kriterlerine dayandırıldı?"

Özdağ, Bakan Uraloğlu'nun şu sorulara yanıt vermesini talep etti:

"PTT AŞ'nin 2020-2025 yılları arasında her yıl ayrı ayrı olmak üzere açıkladığı zarar ya da kar rakamları nedir? Bu zararların temel nedenleri nelerdir? Son 6 yılda 8 milyar 605 milyon lira zarara rağmen, PTT üst yönetimi ve yönetim kurulunun görevde kalmasının gerekçesi nedir? 2023, 2024 ve 2025 yıllarında PTT yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler kalem kalem nelerdir? (Huzur hakkı, prim, ikramiye, temsil, ek ödeme vb.) Yönetim kurulu üye sayısı azalmasına rağmen, toplam ödemenin iki kattan fazla artırılmasının hukuki, mali ve idari gerekçesi nedir? Yönetim kurulu üyelerine yapılan yüzde 116 oranındaki ücret artışı, hangi performans kriterlerine veya başarı göstergelerine dayandırılmıştır? Kurumun milyarlarca lira zarar ettiği bir dönemde bu ücret artışlarına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onay verilmiş midir? Verildiyse hangi gerekçeyle verilmiştir? 2024 yılında yönetim kurulunda görev yapan kişilerin kurum zararındaki sorumlulukları hakkında herhangi bir idari, mali veya hukuki inceleme başlatılmış mıdır?"