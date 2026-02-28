Özdağ'dan AB Roaming Teklifi Soru Önergesi

(ANKARA) -Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, AB'nin roaming düzenlemesi ve Türkiye'nin bu sisteme dahil edilip edilmediğine ilişkin iddiaları Meclisi gündemine taşıdı. Özdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na, Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin AB roaming bölgesine dahil edilmesine yönelik resmi ya da gayri resmi bir teklifin doğrudan ya da dolaylı olarak, yazılı ya da sözlü şekilde iletilip iletilmediği; iletilmiş ise tarih ve kapsamının ne olduğu soruldu

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru önergesinde, Avrupa Birliği'nde 2017 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile üye ülkeler arasında "roaming" ücretlerinin kaldırıldığı, böylece bir üye ülkenin GSM operatörüne abone olan vatandaşların diğer üye ülkelerde kendi tarifeleri üzerinden ek ücret ödemeksizin konuşma, mesajlaşma ve veri hizmetlerinden yararlanabildiği hatırlatıldı. 2026 yılı başı itibarıyla Ukrayna'nın da bu sisteme dahil edildiğinin kamuoyuna yansıdığı kaydedildi.

Son dönemde basında ve çeşitli mecralarda, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin de roaming bölgesine dahil edilmesi amacıyla Ankara ile temasa geçtiği; ancak söz konusu teklifin Türkiye tarafından kabul edilmediği yönünde iddiaların yer aldığı aktarıldı. İddiaların doğru olması halinde bu durumun, milyonlarca vatandaş ile yurt dışı ile yoğun ekonomik, ticari ve sosyal ilişki içinde bulunan iş dünyasını doğrudan ilgilendirdiği vurgulandı.

Bu çerçevede Özdağ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığa şu soruları yöneltti:

Avrupa Birliği tarafından Türkiye'nin AB roaming bölgesine dahil edilmesine yönelik resmi ya da gayriresmi bir teklifin doğrudan ya da dolaylı olarak, yazılı ya da sözlü şekilde iletilip iletilmediği; iletilmiş ise tarih ve kapsamının ne olduğu soruldu.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin söz konusu teklife nasıl bir yanıt verdiği ve iddia edildiği üzere teklifin reddedilip reddedilmediği sorusuna açıklık getirilmesi istendi.

Teklif reddedilmiş ise gerekçelerinin neler olduğu; ekonomik, teknik veya hukuki hangi sebeplerin bu kararda etkili olduğunun açıklanması talep edildi.

Ayrıca Türkiye'nin AB roaming sistemine dahil olması halinde vatandaşların yıllık tahmini maliyet avantajının ne olacağı; Türkiye'de faaliyet gösteren GSM operatörlerinin yıllık roaming gelirlerinin ne kadar olduğu ve sisteme dahil olunması halinde bu gelirlerde öngörülen değişimin ne olacağı soruldu.

Kaynak: ANKA