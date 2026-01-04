Haberler

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan "Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusu Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uluslararası arenada adaletsizlik ve hukuksuzluğun yaygınlaştığını belirterek, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uluslararası arenada adaletsizlik ve hukuksuzluğun "yeni normal" haline geldiğini belirterek, "Tüm bu yaşananlar yeniden göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, NSosyal hesabından uluslararası sistemdeki güncel gelişmelere ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Son dönemde uluslararası arenada yaşanan gelişmeler gösteriyor ki yeni dünya düzeninde adaletsizlik ve hukuksuzluk bir istisna olmaktan çıkıp yeni normale döndü." ifadesini kullanan Bayraktar, güçlü olanın zayıfı ezdiği bir ortamda hiç kimsenin güvende hissetmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan çatışmalara ve operasyonlara dikkati çeken Bayraktar, füzelerle vurulan şehirlerden liderlerin operasyonla kaçırılmasına kadar pek çok olayın temel bir sonucu olduğunu belirtti.

Yöntemler değişse de sonucun egemenliğin gasbı, insan hayatının değersizleşmesi ve hukukun yok edilmesi olduğunu aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Böyle bir dünyada ayakta kalmanın şartı kendi gücünü, caydırıcılığını ve bağımsızlığını inşa etmektir. Bu yıkıcı kaostan korunmanın yolu, milli birlik ve beraberlik içinde güçlü olmaktır. Türkiye olarak evlatlarımızın geleceğini, bu adaletsiz yeni dünya düzeninde ancak güçlü bir duruşla koruyabiliriz. Güçlü Türkiye, yerli ve milli teknolojiyle, üretimle ve kendi imkanlarına yaslanan kararlı bir atılımla mümkündür. Tüm bu yaşananlar yeniden göstermiştir ki milyonlarca gencimizle birlikte yoluna hayatımızı adadığımız Milli Teknoloji Hamlesi ülkemiz ve tüm dost, kardeş coğrafyalar için vazgeçilmezdir."

Kaynak: AA / Ali Atar - Güncel
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar: Ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz

Aylardır beklenen müjde geldi
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? 'Pedofil klanı' çıkışı yeniden gündeme geldi

Maduro sonrası sıra ona mı geliyor? "Pedofil klanı" çıkışı gündemde
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi 6 eksik

Trabzon öncesi kötü haber! 6 yıldız dev maçta oynayamayacak
İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de DEAŞ'a yönelik ortak operasyon

İngiltere ve Fransa'dan Türkiye'nin yanı başında dev operasyon
ABD'nin paylaştığı Maduro videosu tartışma yarattı! Herkes aynı detaya takıldı

Tartışma yaratan video! Maduro yürürken tek bir cümle sarf etti