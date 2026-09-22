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Selanik'te kamuyu zarara uğratan şebekeye yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı

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Yunanistan Emniyet Teşkilatı, Selanik'teki operasyonda suç şebekesine yönelik 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Şebekenin Eylül 2022'den beri paravan şirketlerle kamuyu yaklaşık 2,5 milyon avro zarara uğrattığı, 18 şüphelinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi.

Yunanistan'da paravan şirketler aracılığıyla kamuyu milyonlarca avro zarara uğratan bir suç şebekesinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Yunanistan Emniyet Teşkilatınca yapılan açıklamaya göre, dün Selanik'te düzenlenen operasyonda, 2 suç şebekesi yöneticisinin de dahil olduğu, 5 kişi gözaltına alındı.

"Şebekeye çalıntı ve kayıt dışı mal tahsis ettiği" gerekçesiyle 18 şüphelinin kimlikleri de tespit edildi.

Polisin araştırması sonucu gözaltına alınan şüphelilerin, Eylül 2022'den beri bu suç şebekesi ve hayali şirketler aracılığıyla usulsüz ticaret, vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinde usulsüzlük yaparak kamuyu zarara uğrattığı belirlendi.

Vergi ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmemesi nedeniyle kamunun uğradığı zarar yaklaşık 2,5 milyon avro olurken, suç şebekesinin kullandığı paravan kişilerin ise kamuya yaklaşık 11 milyon avro borçlu olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA
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