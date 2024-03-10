Vezirköprü'de Şehit Olan Polis Memuru Orhan Mutlu İçin Mevlit Okutuldu

Vezirköprü ilçesinde, kaza yerinden otomobiliyle kaçan sürücünün ???????çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu için mevlit okutuldu.

Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Orhan Mutlu ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa, Vezirköprü kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, şehit polis memuru Orman Mutlu'nun mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.