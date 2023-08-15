Şehit komiser Ahmet Çamur, Trabzon'daki kabri başında anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 16 Ağustos 2015'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan komiser Ahmet Çamur, şehadetinin 8. yılında Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

Çamur'un, Soğanlı Mahallesi Üçdirek mevkisindeki kabri başında düzenlenen anma programına, ailesinin yanı sıra Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Emniyet Amiri Alparslan Albayrak, Çaykara İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, Dernekpazarı İlçe Jandarma Karakol Komutanı Aşkın Hava, Çaykara İlçe Jandarma Karakol Komutanı Osman Gün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Belediye Başkan Yardımcısı Temel Şimşek,Trabzon Özel Harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Çamur için Kur'an-ı Kerim okunan programda, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak Ahmet Çamur ve tüm şehitler için dua etti.

Çaykaralı şair Mehmet İnan'ın şehit Çamur için kaleme aldığı şiiri okuduğu programda, Özel Harekat ekiplerince saygı atışı yapıldı.