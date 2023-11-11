Şehit Kaymakam Safitürk görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Mardin'in Derik ilçesinde 7 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için görev yaptığı ilçede anma programı düzenlendi.

Derik Kaymakamlığına 2015'te atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, teröristlerce makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit olan Safitürk için Derik Kaymakamlığı ve Belediyesi Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirdi.

Programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehidin hayatının anlatıldığı ve Derik zeytinini dünyaya tanıtma hayaline ilişkin Anadolu Ajansına (AA) verdiği son röportajın yer aldığı sinevizyon gösteriminin ardından Kaymakamlığın hazırladığı anma videosu izlendi.

Görüntüler izlendiği sırada duygusal anlar yaşandı, bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu Lisesi öğrencilerince "Atatürk" konulu şiirler okundu, oratoryo sunuldu.

Öğretmenlerden oluşan koro, şehidin sevdiği türküleri seslendirdi.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır, yaptığı açıklamada, Safitürk'ü şehadetinin 7. yılında rahmetle andıklarını söyledi.

Şehit Safitürk'ün hayata geçirmek isteği özellikle eğitim, spor istihdam ve tarım alanındaki projelerini, fikirlerini hayata geçirmek için yoğun çaba gösterdiklerini aktaran Çakır şöyle konuştu:

"Özelikle Derik zeytini onun projesiydi. Son 2,5 yılda 250 bin zeytin fidanını toprakla buluşturduk. Bugün Derik zeytini uluslararası ödülleri ile coğrafi işaret almış zeytinyağı ile yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yine eğitim, spor, istihdam ve tarım alanında bir çok çalışmayı hayata geçirdik ve geçiriyoruz. Özellikle yeni Safitürkler yetiştirmek istiyoruz. Şehit kaymakamımızın ilçemizde, ülkemizde ve milletimizin gönlünde büyük bir yer edindiğini biliyoruz. Yaptığımız projelerle onu ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bir kez daha unutmadık, unutturmayacağız. Ruhu şad, mekanı cennet olsun."

Programa İlçe Emniyet Müdürü Osman Can, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ahmet Gör, Derik Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tansu Akıllı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.