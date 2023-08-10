Sazlıbosna Barajı alarm veriyor: Kuruma noktasına geldi

Kuruyan baraj havzasında vatandaşlar piknik yapıyor

İSTANBUL - İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları artan sıcaklık ve yaşanan kuraklıkla ciddi oranda azaldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesindeki verilerine göre barajlarda son dokuz yılın aynı dönemlere bakıldığında doluluk oranlarında en düşük oran bu yıl görülüyor. Sazlıbosna Barajı'nda doluluk oranı %18,66'ya geriledi. Barajın bazı noktalarında gölün tamamen kuruduğu ve eskiden baraj suyu olan yerlerde şuanda vatandaşların piknik yaptığı görüldü.

İstanbul'da Temmuz ayında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranında ciddi azalmalar gerçekleşti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesindeki verilerine göre barajlarda son dokuz yılın aynı dönemlere bakıldığında doluluk oranlarında en düşük oran bu yıl görülüyorken İstanbul genelinde barajların doluluk oranları %34,81'e gerilerken bu oran Sazlıbosna Barajı'nda %18,66'ya geriledi. Sazlıbosna Barajı'nda dron ile çekilen görüntülerde önceden baraj suyuyla dolu olan noktalarda vatandaşların piknik yaptığı ve bazı noktalarda iki kıyının birleştiği görüldü.

"Burada baya su vardı bende görünce şaşırdım"

Sazlıbosna Barajı'nda zaman zaman balık tutan Murat Can yaşanan kuraklıklar ile ilgili, "Ben balık tutmaya geliyorum buraya hafta sonları. Burada baya su vardı bende görünce şaşırdım en son 2 ay önce gelmiştim ve bu şekilde değildi. Ben Kayabaşı tarafında geliyordum orada su yok diye bu tarafa geldim ancak burası daha fazla kurumuş. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor." İfadelerini kullandı.

"Burayı görmüş olsalar daha dikkat edeceklerini düşünüyorum"

Şehir dışından gelen ve Sazlıbosna'daki kuraklığı gören Mustafa Şahin Kırık, "bizi çok şaşırttı ben misafirim buraların komple su olduğu söyleniyor yok denilecek kadar az balık tutmaya geldik balıkta yok. Bana daha büyük olduğu ve şuan oturduğumuz yerlerin bile su olduğunu söylediler aslında. Biraz daha suda tasarrufa gitmek lazım, burayı görmüş olsalar daha dikkat edeceklerini düşünüyorum zaten" şeklinde konuştu.