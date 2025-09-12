Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) sorumluluğunda, Türk savunma sanayisi için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması amacıyla geliştirilen Savunma Kariyer platformu kullanıma açıldı.

Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında geliştirilen ve SSB sorumluluğunda yürütülen Savunma Kariyer platformu, Savunma Sanayii Akademi projesi olarak hayata geçirildi.

Platform ile savunma sektörü için nitelikli insan kaynağı temininin sürdürülebilir kılınması, üniversite öğrencilerinin yerli ve milli üretim farkındalığına kavuşturulması amaçlanıyor.

SSB Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, firmalara ve öğrencilere önemli katkılar sunacak olan Savunma Kariyer'in öne çıkan özellikleri olduğunu belirterek, bu özelliklerin yapay zeka destekli iş ve staj ilanı eşleştirmesi, güvenli profil doğrulama, kişiye özel kariyer yol haritası, firmalara hızlı ve pratik aday seçme imkanı, sürekli gelişim ve mentörlük desteği olduğunu ifade etti.

"Gençlerimizi, firmalarımızı ve tüm paydaşlarımızı Savunma Kariyer'e davet ediyoruz"

Platformda kullanılan modüllere ilişkin bilgiler paylaşan Görgün, CV değerlendirme sisteminin binlerce CV arasında yüzde 90'ın üzerinde doğrulukla semantik eşleşme ve gerekçeli analiz yaptığını aktardı.

Görgün, iş uygunluk sisteminin adayların deneyim ve yetkinlikleriyle iş ilanları arasında yüzde 85'in üzerinde eşleşme yaptığını belirterek, yol haritası sisteminin adaya özel en az üç aşamalı gelişim önerisi sunan yapay zeka tabanlı analiz sağladığını kaydetti.

Çok yakında SGK modülünün de kullanıcılara sunulacağını aktaran Görgün, "Gençlerimizi, firmalarımızı ve tüm paydaşlarımızı Savunma Kariyer'e davet ediyoruz. Geleceğin güçlü savunma sanayisini birlikte şekillendirelim." ifadesini kullandı.