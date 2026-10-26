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Saudi Aramco'nun 10 milyar dolarlık kredi için bankalarla anlaşması bekleniyor

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Saudi Aramco'nun uluslararası bankalarla 10 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamaya hazırlandığı belirtildi. Kredinin Orta Doğu'daki çatışmaların ham petrol ihracatını tehdit ettiği dönemde şirkete ek finansal tampon sağlayacağı kaydedildi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun, Orta Doğu'daki çatışmaların ham petrol ihracatını tehdit ettiği bir dönemde mali yapısını güçlendirmek amacıyla uluslararası bankalarla 10 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalamaya hazırlandığı belirtildi.

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg'in haberinde, Saudi Aramco'nun gelecek haftalarda birçok bankadan 10 milyar dolar tutarında kredi almaya hazırlandığı aktarıldı.

Finansmanın Bank of China, Citigroup, HSBC, Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC), JPMorgan ve Mitsubishi UFJ'nin aralarında bulunduğu bankalar tarafından sağlanacağı aktarıldı.

Anlaşmanın rotatif kredi şeklinde yapılandırıldığı ve şirkete fonları tek seferde almak yerine ihtiyaç duydukça kullanma imkanı tanınacağı kaydedildi.

Haberde, Saudi Aramco'nun alması beklenen kredinin Orta Doğu'daki çatışmaların ham petrol ihracatını tehdit ettiği ve bölgedeki enerji üreticileri için operasyonel belirsizlikleri artırdığı bir süreçte geldiği vurgulandı.

İhracatta yaşanabilecek aksamaların önemli bir piyasa riski oluşturduğu ifade edilen haberde, kredinin Aramco'ya "ek finansal tampon sağlayacağı" kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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