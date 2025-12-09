Haberler

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan açıklama

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, şehirdeki tüm süreçlerde Sakaryalıların huzur ve beklentilerini önceliklendireceklerini belirtti. 'Önce çevre, önce insan, önce Sakarya' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Altuğ, halkın endişelerini dikkate alarak kararlar alacaklarını ifade etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birleştiren, dinleyen, istişareyi esas alan ve dengeyi gözeten anlayışla şehir adına gayret etmeye devam edeceklerini bildirdi.

Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şehrin geleceğine dair atılacak her adımda tek önceliklerinin Sakaryalıların huzuru, refahı ve beklentileri olduğunu ifade etti.

Halkın istemediği, benimsemediği ve endişe duyduğu hiçbir sürecin tarafı ve öncüsü olmadıklarını belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgeleri de dahil olmak üzere, konuşulan tüm sanayi başlıklarında yaklaşımımız nettir; önce çevre, önce insan, önce Sakarya. Üretim ancak tüm bu değerlerle uyumlu olduğunda gerçek anlamını bulur. Henüz tüm yönleriyle olgunlaşmamış, toplumun tüm kesimlerinin mutabakatını almamış hiçbir konuda 'oldu-bitti' anlayışına sıcak bakmamız mümkün değildir."

Altuğ, alınacak her kararda bu hassasiyetle hareket ettiklerini kaydederek, "Bu şehirde yaşayan herkesin fikri, kaygısı ve beklentisi bizim için kıymetlidir. SATSO olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birleştiren, dinleyen, istişareyi esas alan ve dengeyi gözeten anlayışla şehrimiz adına gayret etmeye devam edeceğiz. Sakarya'nın istemediği hiçbir şeyin yanında olmayız. Bizim tek tarafımız Sakarya'dır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
