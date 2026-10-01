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Sason'da Serdar Şahin öncülüğünde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

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Sason'da Serdar Şahin öncülüğünde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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Batman'ın Sason ilçesinde, Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin öncülüğünde bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenlendi. Eğitimde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline bağımlılık türleri, korunma yolları ve Yeşilay'ın destek hizmetleri anlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serdar Şahin öncülüğünde gerçekleştirilen eğitimde, bağımlılık türleri, bağımlılıktan korunma yolları, erken farkındalığın önemi ve gençlere yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinin katıldığı eğitimde, ayrıca Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından sunulan destek ve danışmanlık hizmetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle, gençlerin bağımlılıklardan korunmasına yönelik farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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