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Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri sürüyor

Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri sürüyor
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Batman'ın Sason ilçesinde coğrafi işaretli Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri devam ediyor. Kaymakamlık koordinasyonunda yürütülen denetimlerde arılı kovanlar ve üretim süreci inceleniyor.

Batman'ın Sason ilçesinde, coğrafi işaretli Sason balında hasat öncesi saha kontrolleri devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Ekrem Canalp'in talimatlarıyla hayata geçirilen "Örnek Ürün Örnek İlçe Projesi" kapsamında, Kaymakam Furkan Başar'ın koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince arıcılık işletmelerinde denetimler sürdürülüyor.

Kaymakam Başar'ın da katıldığı saha incelemelerinde, arılı kovanların genel durumu, üretim süreci ve bal hasadına yönelik hazırlıklar incelendi.

Kendine özgü aroma ve kalitesiyle öne çıkan Sason balının üretim standartlarının korunmasına yönelik saha çalışmaları bal hasadı tamamlanıncaya kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Metin Özmen
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