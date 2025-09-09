Sason Balı Coğrafi İşaretle Tescillendi

Batman'ın Sason ilçesinde üretilen "Sason balı" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Sason Kaymakamlığınca 2023'te yapılan başvuru sonucu Sason balına coğrafi işaret verilmesi dolayısıyla Valilikte program düzenlendi.

Programda, Kaymakam Furkan Başar, coğrafi işaret tescil belgesini Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'e takdim etti.

Canalp, burada, Sason balının sadece Türkiye'de değil dünyanın en kaliteli ballarından biri olduğunu söyledi.

Balın kalitesini belirleyen değişik parametrelerin olduğunu belirten Canalp, bunlardan en önemlilerinden birinin balın prolin (proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri olduğunu vurguladı.

Söz konusu değerin balın üretildiği coğrafyadaki bitki çeşitliliği ve zenginliğini ifade eden bir değer olduğunu kaydeden Canalp, Sason balının 1600-1700 arası prolin değerine sahip olduğunu bildirdi.

Canalp, "Bu kaliteli balımız artık coğrafi işaretle de tescillenmiş oldu. Bunu bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmekten gurur duyuyoruz." dedi.