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Şarköy zeytinyağının katma değerinin artırılması için saha çalışması yapıldı

Şarköy zeytinyağının katma değerinin artırılması için saha çalışması yapıldı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytinyağının kalitesinin ve piyasa değerinin artırılması, markalaşma ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, zeytinyağının kalitesinin ve piyasa değerinin artırılması, markalaşma ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" kapsamında, Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından Tekirdağ'ın özgün ürünü olarak belirlenen Şarköy zeytinyağı için çalışma yapıldı.

Şarköy Kaymakamlığı, Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı ve Namık Kemal Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, zeytinyağının değer zincirinde yer alan üreticiler, kooperatifler, işletmeler ve sektör temsilcileriyle anket ve görüşmeler gerçekleştirildi.

Çalışmaya Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Tarım Ekonomisi Bölümünden Doç. Dr. Emine Yılmaz, Trakya Kalkınma Ajansı uzmanları Elif Öztüfekçi, Nuri Yılmaz ve Merve Güneş ile Şarköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, Şarköy Ziraat Odası Başkanı, zeytinyağı üretim tesisleri ve yağhane işletmecileri, kooperatifler ve üreticiler katıldı.

Saha çalışmalarında Şarköy zeytinyağının kalite ve piyasa değerinin artırılması, markalaşma ve pazarlama imkanlarının geliştirilmesi, üretim ve işleme süreçlerinin iyileştirilmesi ile ürünün daha yüksek katma değer kazanmasına yönelik görüş ve öneriler değerlendirildi.

Kaynak: AA
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