Şarkışla OSB Ziyareti: Ekonomik Gelişme İçin İncelemeler

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Kaymakam Samet Öztürk, Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve beraberindeki heyet, Şarkışla Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Kaymakam Öztürk, OSB müdür vekili Kaan Hançer'den mevcut durum, üretim faaliyetleri ve yatırımcı talepleri hakkında bilgi aldı.

Organize sanayi bölgesinin ilçeye ekonomik anlamda büyük katkı sunacağını belirten Öztürk, "Devam eden yatırımları ve üretim potansiyelini yerinde görmek, ihtiyaçları tespit etmek adına bu ziyareti gerçekleştirdik. Yatırımcılara her zaman destek olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Kasım Gültekin ise ilçenin istihdam ve sanayi açısından gelişmesi adına OSB'nin büyümesinin öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

Ziyarete, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Temel Toy, AK Parti İlçe Başkanı Burhanettin Uğurlu ve BBP İlçe Başkanı Ömer Faruk Şahbaz da katıldı.