Şarkışla'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Devrilen tırın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ş.D. idaresindeki 27 ACD 90 çekici ve 35 HD 6829 dorse plakalı tır, Şarkışla - Sivas kara yolunun Hanlı Tren İstasyonu yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
???????Kazada yaralanan sürücü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.