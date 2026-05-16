Sivas'taki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk arttı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Yurdun dört bir yanından getirilen kurbanlıklar alıcı bulurken, 1 tonluk tosun için 400 bin lira isteniyor. Yetkililer pazarda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından biri olan Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında Kurban Bayramı öncesinde hareketlilik arttı.

İlçe merkezinde bulunan canlı hayvan pazarına yurdun çeşitli bölgelerinden getirilen kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Salih İnan, Şarkışla İlçe Tarım ve Orman Müdürü Uğur Furkan Yurt ve Şarkışla Ziraat Odası Başkanı Azimet Topçu da pazarda incelemelerde bulundu.

Kurbanlık satışı yapan üreticilerden Nurettin Taş, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tosunlarımızdan biri yaklaşık 1 ton civarında. Bunun için 400 bin lira istiyoruz. Daha hafif olan yaklaşık 800 kilogramlık hayvan için de 350 bin lira talep ediyoruz. Pazara getirilen kurbanlıkların hemen hemen yüzde 80'i satıldı." dedi.

Kaynak: AA / Muharrem Delice
