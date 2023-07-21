Sarıyer'de Metruk Ahşap Köşk Alev Alev Yandı

Sarıyer'de metruk haldeki 3 katlı ahşap köşk alev alev yandı. Alevler yandaki binalara sıçrarken, mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Çoban Kızı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı ahşap köşkte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Köşkten yükselen alevleri gören mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köşk, kameralara da yansıdı. Yangının boyutu vatandaş kamerasıyla gözler önüne serilirken, mahalleli de büyük panik yaşadı. Ahşap binadaki alevler yandaki binaya da sıçradı. Yapılan çalışma ile binaya sıçrayan alevler söndürülürken, binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevre binalardaki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Berat Can Kara, "İş yerinde yemek arasına çıkmıştım. Yanan köşkün yanından çıkarken kokusunu aldım. Komşuların tahta falan yaktığını düşündüm. Arkadaşımla dışarı çıktık. Her tarafı duman sardı, hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye 5-10 dakika içinde hemen geldi. Söndürmeye başladılar, çok büyük bir yangındı. İkinci ya da üçüncü kattan itibaren yanmaya başladı. Söndürdüler ve şu an iyiyiz, can kaybı yok. Allah'tan binada kimse yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini Fatih Kutluata ise, "Ben çok yakında oturuyorum. Bir kokuyla pencerelerimizi açtık. Hemen dışarı çıktık. Gerçekten çok üzücü bir olayla karşılaştık. Çok eski bir yerdi. Zaten kullanılmıyordu. Hala satılık levhası bulunuyordu. Bütün mahalleli olarak müdahale için gereken yerleri aradık. Etrafa yayılıp yangının büyümesinden çok korktuk. Allah'tan öyle bir durumla karşılaşmadık. Zaten burada yeni bir bina yok. Çocukluğumuz buralarda geçti. Buraların ciddi şekilde korunması lazım. Ama maalesef bir şekilde hallediyorlar. Çok üzüntülüyüz" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL