Sarıyer'de kullanılmayan ahşap köşk yandı

İSTANBUL - Sarıyer'de metruk haldeki 3 katlı ahşap köşk alev alev yandı. Yangın yandaki binalara sıçradı. Ahşap bina kullanılamaz hale gelirken mahalleli büyük panik yaşadı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Sarıyer Büyükdere Çoban Kızı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı ahşap köşkte henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köşkten yükselen alevleri gören mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev alev yanan köşk, kamera görüntülerine yansıdı.

Yangının boyutu vatandaş kamerasıyla gözler önüne serilirken mahalleli de büyük panik yaşadı. Ahşap binadaki alevler yandaki binaya da sirayet etti. Sirayet önlenirken binada kimsenin olmadığı öğrenildi. Çevre binalardaki vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Can Kara "ş yerinde yemek arasına çıkmıştım. Yanan köşkün yanından çıkarken kokusunu aldım. Komşuların tahta falan yaktığını düşündüm. Arkadaşımla dışarı çıktık. Her tarafı duman sardı, hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye 5-10 dakika içinde hemen geldi. Söndürmeye başladılar, çok büyük bir yangındı. İkinci ya da üçüncü kattan itibaren yanmaya başladı. Söndürdüler ve şu an iyiyiz, can kaybı yok. Allah'tan binada kimse yaşamıyor" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini Fatih Kutluata ise, "Ben çok yakında oturuyorum. Bir kokuyla pencerelerimizi açtık. Hemen dışarı çıktık. Gerçekten çok üzücü bir olayla karşılaştık. Çok eski bir yerdi. Zaten kullanılmıyordu. Hala satılık levhası bulunuyordu. Bütün mahalleli olarak müdahale için gereken yerleri aradık. Etrafa yayılıp yangının büyümesinden çok korktuk. Allah'tan öyle bir durumla karşılaşmadık. Zaten burada yeni bir bina yok. Çocukluğumuz buralarda geçti. Buraların ciddi şekilde korunması lazım. Ama maalesef bir şekilde hallediyorlar. Çok üzüntülüyüz" şeklinde konuştu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.