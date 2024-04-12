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Sarıyer'de Korsan Otoparkçıya Adli İşlem

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Sarıyer'de, korsan otoparkçılık yaparak araç sahiplerinden para isteyen şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince korsan otoparkçılara yönelik yapılan çalışmada, Koru Caddesi'nde bir kişinin, aracını park eden sürücülerden otopark ücreti istediğini belirledi.

Caddede korsan otoparkçılık yaptığı anlaşılan T.O, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Hakkında adli işlem yapılan T.O. emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer Güvenlik Trafik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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