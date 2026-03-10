Haberler

Sarıyer'de Forex Dolandırıcılığı İddiasıyla Operasyon: 74'ü Yabancı Uyruklu 140 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
İstanbul Sarıyer'de yapılan forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 140 kişi gözaltına alındı, bunlardan 74'ü yabancı uyruklu. Operasyonla, uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi.

(İSTANBUL) Sarıyer'de forex dolandırıcılığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 74'ü yabancı uyruklu 140 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu kişilerin oturum ve çalışma izinleriyle ilgili kontrollerin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün nitelikli dolandırıcılık suçlarının tespiti ve önlenmesi amacıyla yaptığı teknik ve saha çalışmalarında Sarıyer ilçesinde 'yatırım adı altında forex dolandırıcılığı yapıldığı, kurdukları çağrı merkezi üzerinden uluslararası düzeyde dolandırıcılık faaliyetleri yürüttükleri' belirlendi.

Bunun üzerine konunun aydınlatılması, delillerin toplanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan arama, el koyma kararı talep eden polis, bugün operasyon düzenledi. Operasyonda 50 kadın, ?90 erkek toplamda 140 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 74'ünün yabancı uyruklu olduğu, oturum ve çalışma izinleriyle ilgili kontrollerin devam ettiği bildirildi.

Konuya ilişkin bilgi notunda ise "Dijitallerde yapılan ön incelemede 'bit finance, narafx, ngbackoffice.pro, hedef.ui' adı altında yatırım dolandırıcılığı yaptıkları, açık kaynaklardan kontrol edildiğinde dünya genelinde çokça şikayet olduğu görülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
