Sarıyer'de bankada sahte döviz bozdurmak isteyen zanlı yakalandı

Sarıyer'de, bir alışveriş merkezinde bulunan bankada sahte döviz bozdurmak istediği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli Z.A. (31), İstinye'deki alışveriş merkezinde hizmet veren banka şubesine gelerek, yanındaki dövizleri bozdurmak istedi.

İşlem sırasında banknotların sahte olduğunu fark eden banka görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, şüpheli Z.A'nın üzerinde bulunan 20 bin 200 dolarlık banknotların sahte olduğunu tespit etti. Şüphelinin evinde de bir miktar döviz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.