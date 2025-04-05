Sarıkamış'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan sağanak yerini kar yağışına bırakırken, kayak merkezi pistleri, sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı.

Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Kar yağışının en çok etkili olduğu 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kar küreme çalışması başlattı.

Karlı ormanlar içinden Ankara istikametinde giden Doğu Ekspresi treni güzel manzaralar sundu.

Vatandaşlardan Emrah Temur, "5 Nisan'da uyandık her taraf bembeyaz, yağmurları beklerken tekrar kar yağdı." dedi.