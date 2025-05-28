Sarıkamış'ta "Gençlik Haftası" etkinliği düzenlendi

Sarıkamış'ta 'Gençlik Haftası' etkinliği düzenlendi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Gençlik Haftası" dolayısıyla voleybol maçı düzenlendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde " Gençlik Haftası" dolayısıyla voleybol maçı düzenlendi.

Sarıkamış Gençlik Merkezi Salonu'nda hafta kapsamında düzenlenen yıldız kızlar voleybol özel müsabakasında, Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu takımı, Sarıkamış Şehit Fikret Gündüz Ortaokulu takımını 3-0 mağlup etti.

Sarıkamış Gençlik Spor İlçe Müdürü Bülent Yıldırım, yaptığı açıklamada, sanatsal ve sportif faaliyetlerde gençlik merkezinin sürekli aktif olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak görevimizdir. Hem sporda hem de güzel sanatlarla da açtığımız kurslarla yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna, sanatına kazandırmak istiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Yıldırım, günün anısına kazanan takıma kupa hediye etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
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