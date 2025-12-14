Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemiyle kar üretimi başladı

SARIKAMIŞ Kayak Merkezi'nde kurulumu tamamlanan suni karlama sistemiyle deneme sürecinin ardından kar üretilmeye başlandı. Kayak merkezinde incelemede bulunan Kars Valisi Ziya Polat, iklim koşulları sebebiyle yaşanan kar sıkıntısının suni sistemle çözüleceğini bildirdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kristal karı, çam ormanları arasındaki uzun pistleri ve doğal güzellikleriyle kış turizminin önemli merkezlerinden olan, 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde suni karlama sistemi tamamlandı. 8 Mart 2025 tarihinde 255 milyon 889 bin 200 TL bedelle ihalesi yapılan proje çerçevesinde, 115 bin metrekare alan üzerine gölet yapılmasının yanı sıra toplam 190 tonluk su deposu, 3 trafo, 8 mobil fan tipi, 13 kule üstü fan tipi ve 64 direk tipi suni kar makinesinin montajı gerçekleştirildi. Kurulan sistem sayesinde toplam 5 bin 500 metre uzunluğundaki pistlere yaklaşık 40 santimetre kalınlığında suni kar üretilebilecek.

KAR ÜRETİMİ BAŞLADI

Kurulumu tamamlanan suni kar tesisiyle kar üretimine başlandı. Merkezdeki çalışmaları inceleyen Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin dünyanın en özel kayak merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta güçlü bir yatak kapasitemiz ve modern tesislerimiz var. Ancak iklim koşulları nedeniyle önceki yıllarda kar sıkıntısı yaşanıyordu. Suni karlama sistemiyle artık sezon başlangıç tarihimizi net olarak belirleyebileceğiz. Bu sistemin en büyük avantajı da budur" dedi.

Bu arada pistlerine suni kar yağdırılan merkeze gelen vatandaşlar, uygun alanlarda kayak yaparken çocuklarda kızak keyfi yaşadı.

Haber: Volkan KARABAĞ / KARS.,