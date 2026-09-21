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Sarıgül, 5 makine fabrikasına alımda Erzincan Makine Fabrikası için çağrı yaptı

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Sarıgül, 5 makine fabrikasına alımda Erzincan Makine Fabrikası için çağrı yaptı
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YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Makine Fabrikası'nın atıl durumda olduğunu belirterek yeniden üretime kazandırılması çağrısında bulundu. Sarıgül, beş makine fabrikasına eleman alındığını ancak listede Erzincan'ın yer almadığını söyledi.

(ERZİNCAN) - YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Makine Fabrikası'nın atıl durumda olduğunu belirterek fabrikanın yeniden üretime kazandırılması çağrısında bulundu.

Sarıgül, Erzincan Makine Fabrikası'ndan yaptığı açıklamada fabrikanın yeniden faaliyete geçirilmesini istedi. Sarıgül, açıklamasında şunları söyledi:

"Can Erzincan Makine Fabrikası'ndayım. Sayın Bakanım, sizden önemle rica ediyorum; Türkiye'de beş makine fabrikasına eleman alındı ancak o listede Can Erzincan yok. Can Erzincan'daki makine fabrikamızı çalıştıralım, üretime katkısı olsun. Böylesine değerli bir makine fabrikamızın atıl vaziyette durması bütün Erzincanlıları son derece üzmektedir. Bu çağrım siyasi bir çağrı değildir. Çağrım, makine fabrikasıyla birlikte Can Erzincan'dan ülke ekonomisine katkı sunulması çağrısıdır."

Kaynak: ANKA
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