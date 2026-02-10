Adana'da liselilerin yetiştirdiği mantarlar okulun pansiyonunda tüketiliyor

Adana'da Sarıçam Spor Lisesi öğrencilerinin okulun bodrumundaki odada yetiştirdiği kültür mantarları, pansiyonda kalan gençlerin öğünlerinde yer alıyor.

Katıldıkları turnuvalarda birçok derece elde eden öğrencilerin, kendilerini tarımda da geliştirmesi için GençBizz Lise Girişimcilik Programı kapsamında proje başlatıldı.

Projeye katılan öğrenciler, okulun bodrum katındaki bir odayı öğretmenlerinin rehberliğinde mantar üretimine uygun hale getirdi.

Altyapı çalışmasının tamamlanmasıyla kültür mantarı üretimine başlayan öğrenciler sıcaklık, nem ve hijyen koşullarını düzenli takip ederek ürünlerini toplamaya başladı.

Öğrencilerin her 21 günlük kuluçka döneminde topladığı yaklaşık 60 kilogram mantar, okulun pansiyonunda kalan öğrenciler tarafından tüketiliyor.

"Hedefimiz olabildiğince üretmeye devam etmek"

Sarıçam Spor Lisesi Müdürü Mehmet Salih Akyüz, AA muhabirine, proje sayesinde öğrencilerin, tarım ve girişimcilik alanlarında da deneyim kazandığını söyledi.

Gençlerin, kendi yetiştirdiği ürünü yediğini dile getiren Akyüz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin, sporun yanında üretme süreciyle de güzel başarı elde ettiklerini düşünüyoruz çünkü zor bir iş olan mantar yetiştiriciliğini çok kısa sürede ve elimizdeki imkanlarla güzel safhaya getirdiler. Öğrencilerimizin yetiştirilen mantarları yemeleri için pansiyonumuzda alan oluşturduk. Öğrencilerimiz bunu çok beğendi. Hedefimiz, olabildiğince üretmeye devam etmek. İlerleyen süreçte öğrencilerimize burs verip onların ihtiyaçlarını karşılayacak gelir elde edeceğiz."

"Teneffüslerde bakım ve sulamasını yapıyoruz"

Öğrencilerden Talha Omay da eğitici videolar izleyerek mantar üretimi yapacak seviyeye geldiklerini belirterek "Ürettiğimiz mantarları pansiyondaki öğrenci arkadaşlarımızla yiyor, ayrıca çevremizdeki kişilere de veriyoruz." dedi.

Omay, kurdukları iklimlendirme sistemi sayesinde yıl boyunca üretim yapabildiklerini vurguladı.

Kadir Özkan da okulda verimli zaman geçirdiklerini belirterek "Mantarın başka türlerini de yetiştirmeyi planlıyoruz. Zevkle uğraşıyoruz. Teneffüslerde bakım ve sulamasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.