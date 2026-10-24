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Sarıçam Belediyesi, Hentbol Erkekler 1. Lig'de Taşova Belediyesi'ne 34-19 yenildi

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Taşova Belediyesi, Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'ndaki 3. hafta maçında Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 mağlup etti; Taşova Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 16-7 önde bitirdi. Maçı Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp da izledi.

Hentbol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda 3. hafta maçında Taşova Belediyesi, Sarıçam Belediyesi'ni 34-19 mağlup etti.

Taşova Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 16-7 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Taşova Belediyesi, salondan 34-19 galip ayrıldı.

Maçı, Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp da izledi.

Kaynak: AA
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