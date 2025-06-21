Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Roka Hasadına Katıldı

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Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, ilçenin verimli topraklarında yapılan roka hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Orhan, Sarıcakaya'nın İstanbul'un roka tüketiminin yüzde 30'unu karşıladığını belirtti.

Sarıcakaya Kaymakamı kolları sıvayıp hasat için tarlaya girdi

Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan : " İstanbul'un roka tüketiminin yaklaşık yüzde 30'u ilçemizden karşılanıyor"

"Yaklaşık 5 bin 500 ton roka üretiyoruz"

"2 bin 500 ton hasat elde ediyoruz ve kendi topraklarımızda bunu yıl içinde 7 kez gerçekleştirebiliyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in en bereketli topraklarına sahip Sarıcakaya ilçesinin Kaymakamı Tarık Orhan, tarladaki çiftçileri ziyaret edip hasada yardım etti. İlçenin tarımsal üretim potansiyeli hakkında da konuşan Orhan, "Sarıcakaya'da 5 bin 500 ton roka üretiyoruz. İstanbul'un roka tüketiminin yaklaşık yüzde 30'u ilçemizden, yani vadimizden karşılanıyor" dedi.

Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen ve tarım açsından önemli bir nokta olan Sarıcakaya ilçesinin Kaymakamı Tarık Orhan, tarlada çalışan vatandaşlarla bir araya gelip hasatlara yardım etti. Eline orak alıp maydanoz demeti kesen Kaymakam Orhan, daha sonra ise üzüm yaprağı toplayan kadınlara yardım etti. Gittiği tarım arazilerinde çiftçilerden bilgi alan ve varsa sorunlarını dinleyen Tarık Orhan, mutlaka hükümet konağına çay içmeye beklediğini söyleyerek, vatandaşları makamına iadeyi ziyaret yapmaya davet etti.

Rokadan domatese, üzümden zeytine birçok yetişen ürünün, İstanbul pazarlarının tezgahlarında kendilerine yer bulduğuna değinen Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, ilçenin tarım potansiyeli hakkında bilgi verdi.

"İlçemizde 700 dekarlık alanda maydanoz ekimi yapılıyor"

Maydanoz hasadı sırasında üretim verileri hakkında konuşan Kaymakam Orhan, "Gönül Teyzemiz ve Kadir Abimizle bir aradayız. Yaklaşık 50 yılı aşkın süredir devam eden bir evlilikleri var. Hem hayat tecrübeleri hem de samimiyetleriyle bize çok değerli mesajlar veriyorlar. Mikro klima ikliminin hakim olduğu, bizim "saklı cennet" dediğimiz ilçemize hoş geldiniz diyoruz. Şu an maydanoz hasadındayız. Bununla ilgili kısa bilgiler verecek olursak, ilçemizde 700 dekarlık alanda maydanoz ekimi yapılıyor. Tek seferde yaklaşık 2 bin 500 ton hasat elde ediyoruz ve kendi topraklarımızda bunu yıl içinde 7 kez gerçekleştirebiliyoruz" dedi.

"İstanbul'un roka tüketiminin yaklaşık yüzde 30'u ilçemizden, yani vadimizden karşılanıyor"

Sarıcakaya ilçesinde üretilen rokaların İstanbul'daki tezgahların yaklaşık yüzde 30'unu oluşturduğuna değinen Tarık Orhan, "İlçemizin bereketli topraklarında yaklaşık 22.000 ton domates üretimi yapılıyor. Örtü altı dediğimiz sera üretimimiz de oldukça büyük bir potansiyele sahip. Roka üretimimiz ise oldukça yüksek; yaklaşık 5 bin 500 ton roka üretiyoruz. Malumunuz, İstanbul'un roka tüketiminin yaklaşık yüzde 30'u ilçemizden, yani vadimizden karşılanıyor. Bu anlamda çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor. Özellikle eğitim çalışmaları, fide ve gübre destekleriyle çiftçilerimize katkılarımız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleri mevcut. Valiliğimizin himayesinde sera naylonu, fide ve gübre destekleri sağlanıyor. Eğitim çalışmalarımız büyük fayda sağlıyor. Özellikle kadın kursiyerlerimiz ve genç çiftçilerimiz bu desteklerden önemli ölçüde yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Güncel
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