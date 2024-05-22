Saraybosna İş Forumu başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Saraybosna İş Forumu'nun (SBF) açılışı yapıldı.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bosna Bank International (BBI) ve Saraybosna Kantonu Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen 13. SBF, farklı ülkelerden yetkililerin katılımıyla Saraybosna'daki parlamento binasında başladı.

Açılışta konuşan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, "Bu forum, çağımızın en önemli sorunlarına çözüm bulmaya adanmış önemli, uluslararası forumdur. Bosna Hersek her zaman dünyanın farklı yerlerinden insanların buluştuğu, fikir ve deneyim alışverişinde bulunduğu ve yeni bir temel oluşturduğu, kültürlerin buluşma yeri olmuştur." diye konuştu.

Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Nermin Niksic, forumda, ülkesinin ve bölgenin geleceğine yönelik önemli hususların ele alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın çeşitli değişikliklerle ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten Niksic, "Tüm bu olayları doğru anlamamız, çevik, yenilikçi ve esnek olmamız çok önemli. Küresel aşamada ulusal kimliği ve sivil hakları etnik kökene, biyolojik özelliklere ve toprağa bağlayan agresif politikalar görüyoruz. Bu tür politikalar insanların hayatlarını mahvediyor, gelirimizi azaltıyor, insanlar ve ticaret ortakları arasındaki güvenliği ve güveni olumsuz etkiliyor, yatırımları ve iş geliştirmeyi zorlaştırıyor." dedi.

BBI Yönetim Kurulu Başkanı Alek Bakalovic de "Arzumuz ülkemizde kalıcı, olumlu bir etki yaratmaktır. Son iki yıldır Bosna Hersek'in Avrupa Birliği'ne katılım yolunda ilerleyişini takip ediyoruz." diye konuştu.

Bakalovic, forum kapsamında bölgeye yabancı yatırımcıları çekmek istediklerini söyledi.

İş hayatındaki farklı konularda panellerin de düzenleneceği forum, yarın sona erecek.