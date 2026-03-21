Fransız İlaç Şirketi Sanofi, Çin'deki İlk İnovasyon ve Operasyon Merkezini Açtı

CHENGDU, 21 Mart (Xinhua) -- Fransız ilaç devi Sanofi, Çin'deki ilk İnovasyon ve Operasyon Merkezi'nin açılışını ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da gerçekleştirdi. Şirket böylelikle Çin pazarındaki genişleme stratejisinde önemli bir adım atmış oldu.

Sanofi İş Operasyonları Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Madeleine Roach, merkezin Chengdu'da kurulma kararının, şirketin küresel inovasyonun ön saflarında yer alma taahhüdünü yansıttığını belirtti.

Chengdu'nun biyofarmasötik sektöründeki stratejik rolünün, sahip olduğu zengin yetenek havuzu ve dinamik inovasyon ekosistemiyle birleşerek Sanofi'nin kapasitesini artırmak ve Çin'deki varlığını derinleştirmek için ideal bir zemin sunduğunu ifade eden Roach, bu stratejik adımın hem hastalar hem de iş ortakları için katma değer yaratacağına inandıklarını vurguladı.

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve klinik araştırmalardan tedarik zinciri hizmetlerine kadar geniş bir yelpazedeki faaliyetleri denetleyen merkezdeki uzman sayısının, 2026 yılı sonuna kadar 600'ün üzerine çıkması bekleniyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre an itibarıyla Hindistan, Macaristan, Malezya, Kolombiya ve İspanya'daki operasyon noktalarıyla entegre olan yeni merkez küresel ölçekte verimli bir ağ oluşturuyor.

Merkezi Paris'te bulunan Sanofi, Çin pazarına ilk kez 1982 yılında açtığı yerel ofis ile giriş yapmıştı. O tarihten bu yana ülkedeki inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarını güçlendiren şirket, Shanghai, Beijing, Chengdu ve Suzhou'daki dört Ar-Ge merkezi de dahil olmak üzere ülke genelinde çok sayıda üretim ve Ar-Ge tesisi işletiyor. Şirket son olarak 2025 yılında Beijing'de toplam 1 milyar euroluk yatırımla yeni bir insülin etken maddesi üretim üssünün temelini attı.

