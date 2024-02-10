Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi
Futbolda 1'nci Lig'in 22'nci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi. Maçta tek golü 81. dakikada Camara attı.
Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -
STAT: Şanlıurfa 11 Nisan
HAKEMLER: Ozan Ergün, Şenol Bektaş, Samet Özkul
ŞANLIURFASPOR: Erzhan - Tolga (Dk. 86 Semih Karadeniz), Diogo Alexis, Ümit Kurt (Dk. 86 Barış Gök), Mboula (Dk. 86 Begic), Harris (Dk. 17 Dening), Adem Eren Kabak (Dk. 73 Hüseyin Erkan), İshak, Aldair, Landel, Paixao
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar - Uğur Akdemir, Mert Kula, Ahmet Kesim, Muharrem, Mikail, Erkam Develi (Dk. 68 Erkan Eyibil), Selim (Dk. 46 Traore), Jurgen Bardhi (Dk. 87 Orhan), Ariyibi (Dk. 68 Camara), Dembele (Dk. 83 Görkem Bitim)
GOL: Dk. 81 Camara ( Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Dening ( Şanlıurfaspor ) - Bardhi, Muharrem, Metin Uçar ( Ankara Keçiörengücü)
Futbolda 1'nci Lig'in 22'nci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 1-0 yenildi.
81'inci dakikada Erkan Eyibil'in pasında kale önünde topla buluşan, Camara güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.