E-ticaret Yöntemiyle Dolandırıcılık Yapan 21 Şüpheliden 18'i Tutuklandı

E-ticaret yolu ile dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 21 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şanlıurfa merkezli operasyonda, 23 şüphelinin yakalanması için 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ŞANLIURFA merkezli 13 ilde e-ticaret yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bilişim sistemleri kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelenen 19 banka hesabı ile 3 kripto para hesabına ait son 2 aylık veriler değerlendirildi. Buna göre hesap hareketlerinde toplam 982 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin e-ticaret yöntemi ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla Şanlıurfa merkezli İzmir, Giresun, Gaziantep, İstanbul, Bitlis, Konya, Siirt, Kayseri, Mersin, Van, Tekirdağ ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda; 30 cep telefonu, 32 sim kart, 10 banka kartı, 7 USB bellek, 5 harici disk ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
