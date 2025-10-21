Şanlıurfa Doğaseverler, Zore Kanyonu'nda Yürüyüş Yaptı

Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ile Diyarbakır'ın Kulp ilçeleri arasındaki Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı.

Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla gelen 50 doğasever, kanyonda yaklaşık 12 kilometre yürüyüş yaptı.

Kulüp yöneticilerinden Ayhan Taş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, kanyonun bölgenin en dikkat çekici doğal güzelliklerden biri olduğunu vurguladı.

Etkinlikle güzel bir gün geçirdiklerini ifade eden Taş, "Kanyonun doğal yapısı, bitki örtüsü ve havası harika. Burada yürüyüş yapmak bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Bölgenin tanıtımı ve aynı zamanda korunması çok şey kazandırır." dedi.

Etkinliğe katılan Sümeyye Karakaş da Şanlıurfa'dan kanyonun güzelliğini görmek için geldiklerini belirterek, "Herkes hayran kaldı. Gerçekten doğa harikası bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Karakaş, kanyonun turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.