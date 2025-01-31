Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış

Ailesini katleden 17 yaşındaki çocukla ilgili isyan ettiren detay

Şanlıurfa'dan İpek Böceği Yetiştiricilerine Destek

Şanlıurfa'dan İpek Böceği Yetiştiricilerine Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine destek olmak amacıyla, Hilvan Ziraat Odası iş birliğiyle üreticilere ücretsiz dut fidanı dağıttı. Proje, tarımsal üretim ve istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ipek böceği yetiştiricilerine destek olmak amacıyla, Hilvan Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle üreticilere dut fidanı dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akçakale Fidan Üretim Tesisinde ürettiği dut ağaçlarını, Hilvan Ziraat Odası'na kayıtlı ipek böceği yetiştiriciliği yapan üreticilere teslim etti. Özellikle kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan bu adımın, Şanlıurfa'daki tarımsal üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağı belirtildi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Halil Hatipoğlu, Hilvan Ziraat Odası ile birlikte ipek böcekçiliğini desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yetiştirdikleri yetişkin dut fidanlarını çiftçilerle buluşturduklarını belirterek, bu konuda çiftçileri organize eden Hilvan Ziraat Odası başkanı Hikmet İpar'a teşekkür etti.

Şanlıurfa'da ipek böceği yetiştiriciliğini desteklemek için çiftçilere ücretsiz dut fidanı verdiklerini aktaran Hatipoğlu, "Bu projemizin ilk etabıdır, inşallah ileride bunu daha da geliştirmek için faaliyetlerimiz devam edecektir." dedi.

Kaynak: AA / Bilal Gerez - Güncel
img

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
img

Maç biter bitmez yanına koştular
img

Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Erkan Özmen yasadışı bahis soruşturması kapsamında Karadağ'da yakalandı

Karadağ'da yakalanan "Ekrem Abi"nin mal varlığında neler yok ki
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü

Cüzdanını açmaya çalışırken sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Beşiktaş'ın Avrupa'dan elendiğini gören Ali Ece canlı yayında sinir krizi geçirdi

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke Mourinho'yu konuşuyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.