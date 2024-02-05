Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a Mektup ve Kitap Desteği

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğrenciler, Adıyaman'daki öğrencilere mektup yazdı, kütüphane için kitap desteğinde bulundu. Siverek Dumlupınar Ortaokulu idaresi tarafından başlatılan kitap kampanyasıyla Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulu'nda kurulacak kütüphane için yaklaşık 1500 kitap toplandı. Öğrencilerin isimlere özel yazdığı mektuplar, depremin yıl dönümünde Adıyaman'a götürülecek.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki öğrenciler, Adıyaman'daki öğrencilere mektup yazdı, kütüphane için kitap desteğinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'daki öğrencilere destek olmak isteyen Siverek Dumlupınar Ortaokulu idaresince kütüphane için kitap kampanyası başlatıldı.

Adıyaman'daki Mevlana Ortaokulu'nda kurulacak kütüphane için yaklaşık 1500 kitap toplayan okul idaresi, öğrencilerin mektup yazma önerisi üzerine çalışma başlattı.

Dumlupınar Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler ile Mevlana Ortaokulu'ndaki öğrencilerin eşleştirilmesiyle isimlere özel yazılan mektuplar, depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Adıyaman'a götürülecek.

Dumlupınar Ortaokulu Müdürü Ferit Çiftçi, AA muhabirine, depremin yıl dönümünde Adıyaman ile gönül köprüsü kurmak istediklerini söyledi.

Öğrencilerinin Adıyamanlı öğrencilerin isimlerine özel mektup yazdıklarını belirten Çiftçi, "Görüştüğümüz okul müdürümüz depremde vefat eden Türkçe öğretmeni adına kütüphane kurmak istediklerini dile getirince biz de projemizi renklendirmek istedik. Gönül dostlarımızla görüştükten sonra kitap kampanyası başlattık. Yaklaşık 1500 kitap topladık, kitaplar arasında roman, öykü ve kaynak kitaplar var. Kısmet olursa kitapları Adıyaman'daki okulumuza ulaştıracağız. Yüreğimizin, gönlümüzün onlarla birlikte olduğunu ve bizlerin de aynı acıyı yaşadığını dile getirdik. Depremde bende ailemle dışarıda kaldım, Rabbim bir daha hiç bir insanımıza bu acıyı yaşatmasın." dedi.

Türkçe öğretmeni Sultan Ateş de kitap kampanyasına birçok kesimden destek geldiğini, Ebrar Duru Toktaş isimli özel eğitim öğrencisine mektup yazdığını belirterek "Onun acısını paylaşmaya çalıştım ki zaten ben de bir depremzedeyim, neler hissettiğini tahmin edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

8. sınıf öğrencisi Helin Çakmak ise "Ben Beyza Nur'a mektup yazacağım. Onun acılarını paylaşarak moral olmaya çalışacağım. Ben mektubumda çok üzülmemesi gerektiğini, bizi güzel günlerin beklediğini, hayallerinden vazgeçmemesi gerektiğini söyleyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Dumlupınar Şanlıurfa Adıyaman Deprem Kültür Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 5 Şubat 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı? Hababam Sınıfı Müzesi nerede? Masterchef'te tanıtılan Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi, okul nerede? Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele kimdir? 5 Şubat 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Miraç Kandili mesajı! Miraç kandili için anlamlı sözler!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title