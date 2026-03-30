Şanlıurfa'da yeni katı atık tesisi açılıyor

Güncelleme:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından günlük 1627 ton kapasiteye sahip Katı Atık Bertaraf Tesisi kuruluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye'de yapımı süren tesis tamamlandığında kentte oluşan evsel atıklar modern teknolojilerle ayrıştırılarak yeniden ekonomiye kazandırılacak.

Kırsal İkizce Mahallesi sınırlarında yaklaşık 67 hektarlık alan üzerine kurulan Katı Atık Bertaraf Tesisi'nde entegre olarak mekanik ayırma, atıktan türetilmiş yakıt hazırlama ve kompost dönüşüm birimleri de yer alacak.

Kent merkezi ve ilçelerde toplanan atıklar tesiste cinslerine göre ayrılarak yeniden kamu için geri kazanım sağlanacak.

Günlük 1627 ton kapasiteyle hizmet verecek tesisin alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete girmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu! 12 yıldır firari olan Önder Sığırcıklıoğlu yakalandı

MİT, 12 yıldır köşe bucak kaçan casusu enseledi

İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Trump: İran'da rejim değişikliği yaşandı

Uçakta sarf ettiği cümle dünya gündemine bomba gibi düştü
İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha

18 yıllık evlilik bitti! Güzide Duran ve Adnan Aksoy boşandı

18 yıllık olaylı evlilik bitti
İran tesisi vurdu, sirenler çalınca İsrail askerleri panikle yere yattı

Canlı yayında ecel terleri! İsrail askerleri ne yapacağını şaşırdı
Tepki çeken paylaşım! Görenler hayret ediyor

Tepki çeken paylaşım!
Genç kadın gassallığı bıraktı: Nedeni tartışma yaratacak cinsten

Gassallığı bıraktı! Nedeni yorum bombardımanına tutuldu