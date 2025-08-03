Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 3 Tutuklama

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Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen 13 cep telefonu ve diğer suç unsurları dikkat çekti.

Şanlıurfa'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda bir eve düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli suçüstü yakalandı.

Yapılan aramada ise 13 cep telefonu, 18 sim kart, bilgisayar, 9 hafıza kartı ve 8 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Antalya, Aydın, Bartın, Bolu, Çanakkale, Kırıkkale, Manisa, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa'da 21 kişiyi yaklaşık 8 milyon 250 bin lira dolandırdıkları tespit edildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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