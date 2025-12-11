Şanlıurfa'da TEKNOFEST heyecanı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, TEKNOFEST'in 30 Eylül-4 Ekim 2026'da kentte gerçekleştirilecek olmasının şehre büyük bir enerji ve motivasyon kazandıracağını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 2026 yılında Şanlıurfa'da düzenlenecek.

Heyecanla karşılanan ve bölgenin ekonomik, sosyal ve turizm potansiyeline önemli katkı sağlaması beklenen festivalin milyonlarca ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, TEKNOFEST'in 2026'da Şanlıurfa'da yapılması kararını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a kent adına teşekkür etti.

Festivalin kente hayırlı olması temennisinde bulunan Şıldak, Şanlıurfa'nın teknoloji ve bilim alanında önemli bir ev sahipliğine hazırlanacağını vurguladı.

Şıldak, görüşmeleri ve ön hazırlıkları uzun süredir devam eden festival organizasyonunun kentte gerçekleştirilecek olmasının şehre büyük bir enerji ve motivasyon kazandıracağını, her açıdan gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da kentin TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şanlıurfa'nın tarihsel ve bilimsel birikimine değinen Gülpınar, şunları kaydetti:

"Peygamberler şehri, Mezopotamya'nın başkenti ve 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan kadim şehrimiz, tarih boyunca astronominin ve gökyüzü gözlemlerinin merkezi olarak biliniyor. Gökyüzünü ilk okuyanların şehri olan Şanlıurfa'nın, geleceğin teknolojilerini kucaklayacak olan TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olması bizleri son derece gururlandırıyor. Gökyüzünü ilk okuyanların şehrinde, geleceğin teknolojilerini birlikte karşılamaya hazırız."