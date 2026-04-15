Şanlıurfa'da tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgütlü olarak tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 68 sayfa araç mukavele defteri, 2 vekaletname, 3 araç satış sözleşmesi, 2 cep telefonu, 2 sim kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.