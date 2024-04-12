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Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yayadan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yayadan biri yaşamını yitirdi.

A.Ç. (32) idaresindeki 72 ABC 651 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Yedikuyu Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız (52), Ahmet (10), İsa (8) ve Serdar Canpolatlı'ya (4) çarptı.

Ağır yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsa Canpolatlı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Şanlıurfa Acil Durum Trafik Kazaları Hukuk Güncel Haberler

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