Şanlıurfa'da Otomobilin Çarptığı Yayadan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 4 yayadan biri yaşamını yitirdi.
A.Ç. (32) idaresindeki 72 ABC 651 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Yedikuyu Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Yıldız (52), Ahmet (10), İsa (8) ve Serdar Canpolatlı'ya (4) çarptı.
Ağır yaralanan 4 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İsa Canpolatlı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.