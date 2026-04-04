Şanlıurfa'da silahlı kişi kuyumcuyu soydu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kuyumcu dükkanına gelen silahlı kişi, iş yeri sahibini tehdit ederek vitrindeki altınları alıp kaçtı. Olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi'nde gözlüklü ve kapüşonlu bir şüpheli, müşteri gibi iş yerine girdi. Bir süre sonra çıkardığı silahıyla iş yeri sahibini tehdit eden şüpheli, vitrindeki bir miktar altını alarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis işyerinde inceleme yaptı.
Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın