Şanlıurfa'da silahlı kişi kuyumcuyu soydu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kuyumcu dükkanına gelen silahlı kişi, vitrindeki bir miktar altını alıp kaçtı.

Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi'nde gözlüklü ve kapüşonlu bir şüpheli, müşteri gibi iş yerine girdi. Bir süre sonra çıkardığı silahıyla iş yeri sahibini tehdit eden şüpheli, vitrindeki bir miktar altını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis işyerinde inceleme yaptı.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.