Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Barıştırıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde husumetli aileler, düzenlenen törenle barıştırıldı.

Yaklaşık bir yıl önce 1 kişinin hayatının kaybettiği kavganın ardından Yardımcı ve Koç aileleri arasında husumet başladı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve kanaat önderleri Şemsettin Korkmaz, Yusuf Özkan, Abdurrahman Yazmacı, Mehmet İper'in araya girmesiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Viranşehir Belediye Başkanı Ekinci ve kanaat önderlerinin katılımıyla aile bireyleri Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen törende buluştu.

Okunan Kur'an'ı Kerim ve yapılan duaların ardından aile üyeleri aralarındaki husumeti bitirdiklerini bildirdi.

Yazmacı, törende yaptığı konuşmada. barıştıkları için iki ailenin üyelerine teşekkür ederek bu tür üzücü olayların bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Ekinci de barışta emeği geçen herkese teşekkür etti.