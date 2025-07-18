Şanlıurfa'da Hijyen Kurallarına Uymayan 4 İşletmeye 126 Bin Lira Ceza

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş, bozulmuş ürün satan ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira para cezası uygulandı.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gıda birimi ekiplerince iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş süt, bozulmuş, kokuşmuş ürün bulunduran ve hijyen kurallarına uymayan 4 işletmeye 126 bin 176 lira ceza kesildi.

Söz konusu ürünlere el konularak imha edildi.