Şanlıurfa'da Eldiven Fabrikasında Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da Eldiven Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyyübiye ilçesindeki eldiven imalatı yapan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde eldiven imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Kadıkendi Mahallesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor

ÖTV indirimi bazı modellere yaradı! İşte fiyatı düşen markalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak

Yumurtalarda yeni dönem: Artık bu şekilde satılacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.