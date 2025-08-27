Şanlıurfa'da Beton Dayanım Sorunu Nedeniyle İnşaat Yıkıldı

ŞANLIURFA'da yapımı süren binadan alınan karot örneklerinde beton dayanımının yetersiz olduğu laboratuvarda tespit ettiren Müteahhit Ömer Çorbacı, bunu yetkililere bildirip 5 katı tamamlanan binanın güvenlik önlemleri eşliğinde yıkılmasını sağladı.

Korkukent Mahallesi'nde 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bina yıkılıp, yerine yeniden 7 katlı bina inşa edilmeye başlandı. Binanın yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan betondan şüphelenerek karot örneklerini özel bir laboratuvarda yeniden test ettirdi. Sonuçlarda beton dayanımının olması gerekenden çok düşük çıkması üzerine Çorbacı, yetkili kurumlara başvurdu. 5'inci katı tamamlanan bina, zabıta ekiplerince mühürlendi ve alınan önlemlerin ardından iş makineleriyle yıkıldı.

Depremde yıkılan binanın yerine yapılan yeni yapının beton değerinin düşük çıkması nedeniyle üzüntüsüne dile getiren müteahhit Ömer Çorbacı, yaşanan süreci şöyle anlattı:

"6 Şubat depreminde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeniden inşa etmek istediğimiz yapının betonunu bir firmadan aldık. Projemiz için C25 beton gerekiyordu, satın aldığımız beton C30 olmasına rağmen laboratuvar testinde dayanım sadece 8 çıktı. Bu durumda yasal süreç başlatıp binayı güvenlik gerekçesiyle yıkıyoruz. İnsanların öldüğü bir yerde yeniden inşaat yaparken en küçük hatayı bile görmezden gelemeyiz."

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ahmet Melik ise sonuçların vahim olduğunu belirterek, "6 Şubat 2023 depremlerinden 2 yıl geçti ama hala ders alınmamış görünüyor. Beton uygun rapor almasına rağmen yeniden test edildiğinde dayanımın çok düşük olduğu görüldü. Bu durum, denetimlerin yetersizliğini gösteriyor. Daha sıkı ve bağımsız kontroller şart" diye konuştu.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA