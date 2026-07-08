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Çin, Shanghai'ı Küresel Reasürans Merkezi Haline Getirecek Önlemler Açıkladı

Çin, Shanghai'ı Küresel Reasürans Merkezi Haline Getirecek Önlemler Açıkladı
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Çin ve Şanghay yönetimi, Şanghay'ı küresel bir reasürans merkezine dönüştürmek için yeni önlemler açıkladı. Önlemler, Lingang bölgesinde kaynak dolaşımını kolaylaştırmayı ve sigorta şirketlerini teşvik etmeyi hedefliyor.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal Finansal Düzenleme İdaresi ve Shanghai belediyesi yönetimi, Shanghai'ı küresel bir reasürans merkezi haline dönüştürmek üzere bir dizi önlem açıkladı.

Salı günü yapılan ortak açıklamaya göre önlemler özellikle, Shanghai Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lingang yeni bölgesinde çeşitli kaynakların sorunsuz dolaşımını ve verimli dağılımını kolaylaştırmayı, aynı zamanda büyük şirketleri risk koruma ihtiyaçlarını bu bölgeden yönetmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Alınan önlemler çerçevesinde yerli sigorta şirketleri, reasürans sözleşmelerini, hasar taleplerini ve ilgili bilgileri Shanghai Uluslararası Reasürans Kayıt ve Borsası'na kaydettirme yönünde teşvik edilecek. Ayrıca reasürans kurumlarına sermaye artırımı, hissedarlık yapısının genişletilmesi ve sermaye destekleyici araçların ihraç edilmesi konusunda da destek sağlanacak.

Sigorta kurumlarının da Lingang yeni bölgesinin sınır ötesi işbirliği alanındaki güçlü yönlerinden yararlanarak yeni büyüme fırsatlarını keşfetmeleri sağlanacak.

Yetkililer, söz konusu önlemlerin, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan'ı (2026-2030) çerçevesinde Shanghai'ı uluslararası bir finans merkezi haline getirme yönündeki genel çalışmalar kapsamında alındığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
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