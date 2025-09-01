Şanghay İşbirliği Örgütü, Laos'u Diyalog Ortağı Olarak Onayladı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Güneydoğu Asya ülkesi Laos'un "diyalog ortağı" statüsünü onayladı.

Laos'un statüsüne ilişkin karar, ŞİÖ'nün Çin'in Tiencin şehrinde düzenlenen 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'nde alındı.

Statüsünün onaylanmasının ardından ülkenin 2026'da örgütün 15'inci diyalog ortağı olması bekleniyor.

Sri Lanka 2010'da, Türkiye 2013'te, Nepal, Kamboçya, Azerbaycan ve Ermenistan 2016'da, Mısır, Katar ve Suudi Arabistan 2022'de, Kuveyt, Maldivler, Myanmar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn 2023'te "diyalog ortağı" statüsü kazanmıştı.

Şanghay İşbirliği Örgütü

ŞİÖ, ilk olarak 1996'da sınır güvenliği ve ekonomik işbirliği ittifakı olarak Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından oluşturuldu. O yıllarda "Şanghay Beşlisi" olarak anılan gruba 2001'de Özbekistan'ın da dahil edilmesiyle örgütün kuruluşu gerçekleşti.

2017'de Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Hindistan ve Pakistan'ın üyelik süreçleri tamamlanırken 2021'de Tacikistan'da düzenlenen Duşanbe Zirvesi'nde İran'ın, 2024'te Kazakistan'da düzenlenen Astana Zirvesi'nde Belarus'un katılımıyla örgütün üye sayısı 10'a ulaştı.

Moğolistan ve statüsü Eylül 2021'den bu yana aktif durumda bulunmayan Afganistan, örgütte "gözlemci" olarak yer alırken ŞİÖ'nün, aralarında Türkiye'nin de olduğu 14 ülkeyle "diyalog ortaklığı" bulunuyor.

Örgüt üyesi ülkelerin yüz ölçümlerinin toplamı, Avrasya kıta parçasının yaklaşık yüzde 65'ini kapsıyor, dünya nüfusunun yüzde 40'ını ve küresel gayri safi hasılanın yüzde 30'unu temsil ediyor.