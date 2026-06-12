Albüm: 12. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı, Shanghai'da Başladı

SHANGHAİ, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shangai kentinde düzenlenen 12. Çin Uluslararası Teknoloji Fuarı perşembe günü kapılarını ziyaretçilere açtı.

Yaklaşık 38.000 metrekarelik bir sergi alanıyla, 11-13 Haziran tarihlerinde Shanghai Dünya Expo Sergi ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda yapay zeka, yeşil yakıtlar, enerji depolama ve ulaşım, akıllı ev uygulamaları ile yaşlı bakımı gibi alanlardaki yenilikçi teknolojiler sergileniyor.

Kaynak: Xinhua